В этот раз на своей странице в Instagram хореограф поделилась неожиданными кадрами.

"Когда танцую, я живу! Чувствую себя живой, когда танцую! Сейчас так много страданий, боли, горя и страха, который я могу пропускать сквозь тело и трансформировать в энергию танца, разговаривать телом и исцелять себя и других! Да, я уже не и 20-летняя девочка с «безотказным двигателем», но сейчас я танцую совсем по-другому, сейчас я наполнена, глубока, опытна и просто кайфую от творческого процесса. Я давно уже перестала доказывать свой профессионализм в сфере танцев, потому что я чувствую, что получила все, что хотела на творческом Олимпе, и больше не соревнуюсь ни за что и ни с кем. Теперь я просто женщина, просто мать, просто танцовщица и просто танцую в удовольствие", - признается Илона Гвоздева.

Накануне звезда проекта "Танці зі зірками" имела возможность вернуться в свою альма-матер - Киевский национальный университет культуры и искусств.

"Была возможность наконец-то офлайн потанцевать со студентами, почувствовать пол босиком, увидеть их горящие глаза, стремящиеся получить новые знания и перенять опыт. Я вам очень благодарна за глоток творческого воздуха, за востребованность, за жажду знаний. Пожалуйста, не теряйте этого желания - БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ВЕРСИЕЙ СЕБЯ!!!", - подчеркнула артистка.

Напомним, Джамала после выхода нового мини-альбома "Зов" поделилась радостной новостью.

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