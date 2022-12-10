Артист із перших днів повномасштабного вторгнення рф ризикує своїм життям на фронті, але вже вдруге потрапляє в неприємності саме в тилу. Восени зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" потрапив у ДТП, їдучи на мотоциклі. Тоді аварію спровокував лось, який раптово вибіг на дорогу.
Тепер же на своїй сторінці в Instagram Павло Алдошин повідомив про аварію на авто та показав кадри з місця.
"Вітаю, українці! Злетіли з дороги. Через ожеледицю, і не зовсім зимову резину((( і це сталося вже в тилу. Це найсумніше, що скільки він проїхав і вивіз, а на дорозі через "нечемних" водіїв трапляється подібне. Підрізав і поїхав далі, чи то свідомо не побачивши в дзеркало, що там машину розвернуло на 180⁰", — поділився актор.
"Пошкодження у Паджери кузовні. З двигуном все ок, з ходовою теж. Треба замінити двері задні праві, капот, посилити бампер, вирівняти дах, скло: лобове і глухе заднє. Є людина яка за це візьметься. Потрібні запчастини ті, що я перерахував. Ми їх вже всі знайшли! Зі знижками. Приблизно 73 тис. грн. Це все ж менше, ніж гнати тачку, не розуміючи в якому вона стані і скільки ще потрібно в неї вкласти. Це перевірений боями друг, який не підведе. Прохання долучитися гривнею або репостом", — додав Павло Алдошин.
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