Артист с первых дней полномасштабного вторжения рф рискует своей жизнью на фронте, но уже второй раз попадает в неприятности именно в тылу. Осенью звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" попал в ДТП во время поездки на мотоцикле. Тогда аварию спровоцировал внезапно выбежавший на дорогу лось.

Теперь же на своей странице в Instagram Павел Алдошин сообщил об аварии на авто и показал кадры с места.

"Приветствую, украинцы! Взлетели с дороги. Из-за гололеда, и не совсем зимней резины((( и это произошло уже в тылу. Это самое печальное, что сколько он проехал и вывез, а на дороге из-за "невежливых" водителей случается подобное. Подрезал и поехал дальше, то ли сознательно не увидев в зеркало, что там машину развернуло на 180⁰", - поделился актер.

"Повреждения у Паджеры кузовные. С двигателем все ок, с ходовой тоже. Надо заменить дверь заднюю правую, капот, усилить бампер, выровнять крышу, стекло: лобовое и глухое заднее. Есть человек который за это возьмется. Нужны запчасти те, что я перечислил. Мы их уже все нашли! Со скидками. Приблизительно 73 тыс. грн. Это все же меньше, чем гнать тачку, не понимая в каком она состоянии и сколько еще нужно в нее вложить. Это проверенный боями друг, который не подведет. Просьба присоединиться гривной или репостом", - добавил Павел Алдошин.

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