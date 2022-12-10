Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, що альбом "СВЯТА", що стане своєрідним подарунком до нового року та до якого увійдуть найкращі хіти гурту, святкові фіти та різдвяні саундтреки, буде благодійним.

Учасники KAZKA запустили збір коштів для діток з різних дитячих будинків Харкова, які сьогодні облаштовуються в безпечнішому регіоні України.

"У каруселі — фото цих маленьких героїв, які вже пережили зовсім непрості події. Ми мріємо, завдяки релізу платівки, допомогти створити умови для життя дітей на новому місці та влаштувати їм маленьке зимове свято. Адже дива трапляються, варто лише забажати! Мета збору — 150 000 грн. Посилання на банку — у шапці профілю. Всі кошти з монетизації альбому ми також перерахуємо на користь малечі. Обіцяємо звітувати ❤️", — пише Олександра Зарицька.

Співачка показала зворушливі фото діток, які потребують допомоги.

Нещодавно гурт KAZKA завершив свій гастрольний тур Америкою, а тепер його учасники влаштували собі невеличкий відпочинок. Тепер у другій половині грудня Зарицька з командою виступлять у Львові та Одесі. А на початку 2023 року поїдуть в Іспанію, Австрію, Швецію та Великобританію.

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