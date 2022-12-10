В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что альбом "СВЯТА", который станет своеобразным подарком к новому году и в который войдут лучшие хиты группы, праздничные фиты и рождественские саундтреки, будет благотворительным.

Участники KAZKA запустили сбор средств для детей из разных детских домов Харькова, которые сегодня обустраиваются в более безопасном регионе Украины.

"В карусели — фото этих маленьких героев, уже переживших совсем непростые события. Мы мечтаем, благодаря релизу пластинки, помочь создать условия для жизни детей на новом месте и устроить им маленький зимний праздник. Ведь чудеса случаются, стоит только пожелать! Цель сбора — 150 000 грн. Ссылка на банку — в шапке профиля. Все средства по монетизации альбома мы также перечислим в пользу малышей. Обещаем отчитываться ❤️", — пишет Александра Зарицкая.

Певица показала трогательные фото детей, нуждающихся в помощи.

Недавно группа KAZKA завершила свой гастрольный тур по Америке, а теперь его участники устроили себе небольшой отдых. Теперь во второй половине декабря Зарицкая с командой выступят во Львове и Одессе. А в начале 2023 поедут в Испанию, Австрию, Швецию и Великобританию.

Напомним, солистка "KAZKA" Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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