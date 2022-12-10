Друга дружина телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", зараз живе на два міста — Київ та столицю Австрії Відень.

Володимир Остапчук та нотаріус Христина Горняк одружені з 2020 року, але нещодавно стало відомо про розлучення пари. Шанувальники вже давно обговорюють проблеми в їхніх стосунках, а нещодавно друг зіркової родини розповів, що Володимир та Христина вже тривалий час не живуть разом. Горняк та Остапчук офіційно інформацію про розрив не підтверджують, але роблять очевидні натяки.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина поділилася несподіванними враженнями від чергового приїзду на Батьківщину.

"Цей приїзд до Києва стався для мене максимально емоційним… не очікувала…. стільки всього навкруги відкрилось, що раніше не помічала, вдосталь внутрішніх переживань та монологів з собою, і навіть сльози, коли поряд є люди (хоча зазвичай плакати люблю сама вдома, я ж не робот), але в тому то і кайф - пережити всі ці моменти, а не бігти від них. Бігти від себе - програшний варіант завжди, то я вам як 36-річна жіночка кажу!😅 Короче кажучи, цікавенько все, але точно трансформації і внутрішній ріст!", — заінтригувала Горняк.

Шанувальники в коментарях підтримали дружину ведучого: "Ви сильна, незалежна та незламна", "Ви неймовiрна ❤️ Щастя вам та мирного неба".

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.