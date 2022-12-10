Вторая жена телеведущего Владимира Остапчука, который ранее вел шоу "Маска" и "Співають всі", сейчас живет на два города — Киев и столицу Австрии Вену.

Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк женаты с 2020 года, но недавно стало известно о разводе пары. Поклонники уже давно обсуждают проблемы в их отношениях, а недавно друг звездной семьи рассказал, что Владимир и Кристина долгое время не живут вместе. Горняк и Остапчук официально информацию о разрыве не подтверждают, но делают очевидные намеки.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина поделилась неожиданными впечатлениями от очередного приезда на Родину.

"Этот приезд в Киев случился для меня максимально эмоциональным… не ожидала…. столько всего вокруг открылось, что раньше не замечала, достаточно внутренних переживаний и монологов с собой, и даже слезы, когда рядом есть люди (хотя обычно плакать люблю сама дома, я же не робот), но в том то и кайф – пережить все эти моменты, а не бежать от них. Бежать от себя – проигрышный вариант всегда, это я вам как 36-летняя женщина говорю!😅 Короче говоря, интересно все, но точно трансформации и внутренний рост!", - заинтриговала Горняк.

Поклонники в комментариях поддержали жену ведущего: "Вы сильная, независимая и несокрушимая", "Вы невероятная❤️ Счастья вам и мирного неба".

Напомним, что жена Остапчука на фоне слухов о разводе прервала молчание и рассказала правду о муже.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука после намеков о неладах в семье удивила новым заявлением.

Также Politeka писала, что жена Остапчука поделилась забавными историями во время путешествий.