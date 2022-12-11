Популярна українська актриса нерідко дивує новими фото в Інстаграмі, розповідає про своє життя та ділиться особистим. Цього разу Ксенія Мішина відповіла найцікавіші питання та висловила свою думку.
"Часто прилітає хейт?" – поцікавилися у Ксенії. На що артистка у свою чергу представила один із багатьох скріншотів, де видно слова жінки з критикою поведінки самої артистки.
«Звичайно, ось приклад. Саме ця жінка неодноразово пише, бо явно хоче моєї уваги. Ну що ж, трохи подарую!
Якщо ви вважаєте, що такі коментарі мене ображають – ні. Тому що я знаю, що всередині мене. Я знаю чим живу. Куди я йду. Взагалі, завдяки коментарям можна зрозуміти стан людини, емоційний рівень. Рівень психологічного розвитку та вміння брати життя у свої руки» - заявила Мішина.
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Ксенія Мішина вміє складати стильні образи, а потім вдало впроваджувати їх у свої соцмережі, надихаючи передплатників. На цей раз актриса обрала для своїх модних експериментів новий елемент – шкіряну куртку. Така модель вдало впишеться в гардероб будь-якої красуні вже зовсім скоро.
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