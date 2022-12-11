Знаменитая актриса и первая "Холостячка" Ксения Мишина поделилась, какие слова в ее адрес, порой, можно увидеть в комментариях.

Популярна украинская актриса нередко удивляет новыми фото в Инстаграм, рассказывает о своей жизни и делится личным. В этот раз Ксения Мишина ответила самые интересные вопросы и выразила свое мнение.

«Часто прилетает хейт?» - поинтересовались у Ксении. На что артистка в свою очередь представила один из многих скриншотов, где видны слова женщины с критикой поведения самой артистки.

«Конечно, вот пример. Именно эта женщина не раз пишет, потому что явно хочет моего внимания. Ну что же, немного подарю!

Если вы думает, что такие комментарии меня оскорбляют – нет. Потому что я знаю, что внутри меня. Я знаю, чем живу. Куда иду. Вообще благодаря комментариям можно понять состояние человека, эмоциональный уровень. Уровень психологического развития и умения брать жизнь в свои руки» - заявила Мишина.

Ксения Мишина умеет составлять стильные образы, а затем удачно внедрять их в свои соцсети, вдохновляя подписчиков. В этот раз актриса выбрала для своих модных экспериментов новый элемент – кожаную куртку. Такая модель однозначно удачно впишется в гардероб любой красотки уже совсем скоро.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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