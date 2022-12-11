Ксенія Мішина, яка є відомою актрисою та першою «Холостячкою», розповіла про особисті теми догляду за собою.

Популярна українська актриса Ксенія Мішина влаштувала в Інстаграм день відповіді на найпопулярніші запитання. Артистка відреагувала також на теми, що стосуються її зовнішності та догляду за собою.

«Чому почали активно займатися спортом?» – поцікавилися до Ксенії. Артистка зізналася: «Бо поставила собі за мету гарне тіло.

Дала Ксенія також пораду жінці з багатьма страхами та апатією: «Працювати з цими страхами, апатією та любов'ю до себе».

За словами Ксенії, у повсякденному житті без зйомок вона фарбуватися не любить, тому найчастіше її можна побачити без косметики.

«У вас є уколи на обличчі?» - задали артистці одне з найпопулярніших питань. Ксенія була лаконічна: «Поки що ні».

Раніше Мішина показала, як доводиться реагувати на хейт:

«Саме ця жінка неодноразово пише, бо явно хоче моєї уваги. Ну що ж, трохи подарую!

Якщо ви вважаєте, що такі коментарі мене ображають – ні. Тому що я знаю, що всередині мене. Я знаю чим живу. Куди я йду. Взагалі, завдяки коментарям можна зрозуміти стан людини, емоційний рівень. Рівень психологічного розвитку та вміння брати життя у свої руки» - заявила Мішина.

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