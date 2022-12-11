Ксения Мишина, являющаяся известной актрисой и первой «Холостячкой», рассказала о личных темах ухода за собой.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина устроила в Инстаграм день ответа на самые популярные вопросы. Артистка отреагировала также на темы, касающиеся ее внешности и ухода за собой.

«Почему начали активно заниматься спортом?» - поинтересовались к Ксении. Артистка призналась: «Потому что поставила себе цель красивого тела.

Дала Ксения также совет женщине с многими страхами и апатией: «Работать с этими страхами, апатией и любовью к себе».

По словам Ксении, в повседневной жизни без съемок она краситься не любит, поэтому чаще всего ее можно увидеть без косметики.

«У вас есть уколы на лице?» - задали артистке один из самых популярных вопросов. Ксения была лаконична: «Пока что нет».

Ранее Мишина показала, как приходится реагировать на хейт:

«Именно эта женщина не раз пишет, потому что явно хочет моего внимания. Ну что же, немного подарю!

Если вы думает, что такие комментарии меня оскорбляют – нет. Потому что я знаю, что внутри меня. Я знаю, чем живу. Куда иду. Вообще благодаря комментариям можно понять состояние человека, эмоциональный уровень. Уровень психологического развития и умения брать жизнь в свои руки» - заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.