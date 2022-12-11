Популярна українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко розкрила головні новини за 290 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що Одеса майже повністю залишилася без світла. Вночі енергетичну інфраструктуру області росіяни атакували іранськими безпілотниками. Від електроенергії довелося відключити всіх споживачів, окрім критичних об’єктів. Одесити виживають, як можуть (фото 1-2).

Марічка Падалко додала, що росіяни наступають на Бахмут, однак наші війська тримають там оборону з усіх сил. На відео 3 військовий заграв у розбитій росіянами церкві. Також росіяни обстріляли пологове відділення лікарні Херсона (фото 4).

В москві велика пожежа другий день поспіль – 10 грудня горів Музей мистецтв ім. пушкіна (відео 5), днем раніше – ТРЦ (фото 6).

В Криму вранці в містечку Совєтскоє горіли казарми із розміщеними там мобілізованими. Є загиблі і поранені (відео 7).

Також Падалко відзначила, що Зеленського визнали Людиною року за версією головного інформаційно-політичного видання Австрії «Профіль». Тим часом в Осло вручили Нобелівську премію миру – серед лауреатів наш «Центр громадянських свобод», а також російський «Меморіал» та білоруський політв’язень Беляцький (відео 10).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.