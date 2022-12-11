На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что Одесса почти полностью осталась без света. Ночью энергетическую инфраструктуру области россияне атаковали иранскими беспилотниками. От электроэнергии пришлось отключить всех потребителей, кроме критических объектов. Одесситы выживают, как могут (фото 1-2).

Маричка Падалко добавила, что россияне наступают на Бахмут, однако наши войска держат там оборону изо всех сил. На видео 3 военный заиграл в разбитой россиянами церкви. Также россияне обстреляли родильное отделение больницы Херсона (фото 4).

В Москве большой пожар второй день подряд – 10 декабря горел Музей искусств им. пушкина (видео 5), днем ​​раньше – ТРЦ (фото 6).

В Крыму утром в пгт Советское горели казармы с размещенными там мобилизованными. Есть погибшие и раненые (видео 7).

Также Падалко отметила, что Зеленского признали Человеком года по версии главного информационно-политического издания Австрии "Профиль". Тем временем в Осло вручили Нобелевскую премию мира – среди лауреатов наш «Центр гражданских свобод», а также российский «Мемориал» и белорусский политзаключенный Беляцкий (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.