Відомий шеф-кухар та незмінний суддя кулінарного телепроекту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво дав цікавий рецепт у стилі серіалу "Відчайдушні домогосподарки".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірковий шеф показав, як приготувати мандариновий пиріг.

"Пам’ятаєте ананасовий перевернутий пиріг Брі Ван Де Камп з Відчайдушних Домогосподарок? Сьогодні ми приготуємо дещо дуже схоже для тих, хто обожнює цитрусові! 😎", — пропонує Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти:

• Яйце — 1 шт.

• Цукор — 30 г

• Ванільний цукор — 8 г

• Йогурт — 150 г

• Борошно — 140 г

• Розпушувач — 8 г

• Мандарини — 1 кг

Для карамелі:

• Цукор — ¾ склянки

• Вода — 2 ст.л.

Спершу за допомогою міксера суддя "Мастер Шеф" приготував тісто, змішавши цукор, ванільний цукор, борошно, йогурт, розпушувач та яйце. Тут не завадять кухонні ваги, якими ви точно відміряєте потрібну кількість інгредієнтів.

На пательні доводимо цукор з водою до стану карамелі.

Мандарини, поділені на дольки, викладаємо на дно форми. Як радить Хіменес-Браво, найкраще підійдуть невеликі та солодкі мандаринки. При цьому чим світліші цитрусові, тим вони кисліші! Заливаємо їх спершу карамеллю, а потім тістом та відправляємо пиріг у духовку. Щоб пиріг готувався швидше, завчасно нагрійте духовку до 180 градусів. Готовий пиріг подаємо перевернутим.

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