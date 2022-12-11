В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф показал, как приготовить мандариновый пирог.
"Помните ананасовый перевернутый пирог Бри Ван Де Камп из Отчаянных Домохозяек? Сегодня мы приготовим кое-что очень похожее для тех, кто обожает цитрусовые! 😎", - предлагает Эктор Хименес-Браво.
Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт.
• Сахар – 30 г
• Ванильный сахар – 8 г
• Йогурт – 150 г
• Мука – 140 г
• Разрыхлитель – 8 г
• Мандарины – 1 кг
Для карамели:
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• Сахар – ¾ стакана
• Вода – 2 ст.л.
Сначала с помощью миксера судья "Мастер Шеф" приготовил тесто, смешав сахар, ванильный сахар, муку, йогурт, разрыхлитель и яйцо. Здесь не помешают кухонные весы, которыми вы точно отмеряете нужное количество ингредиентов.
На сковороде доводим сахар с водой до состояния карамели.
Мандарины, разделенные на дольки, выкладываем на дно формы. Как советует Хименес-Браво, лучше всего подойдут небольшие и сладкие мандаринки. При этом чем светлее цитрусовые, тем они кислее! Заливаем их сначала карамелью, затем тестом и отправляем пирог в духовку. Чтобы пирог готовился побыстрее, заранее нагрейте духовку до 180 градусов. Готовый пирог подаем перевернутым.
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.