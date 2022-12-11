В этот раз на своей странице в Instagram звездный шеф показал, как приготовить мандариновый пирог.

"Помните ананасовый перевернутый пирог Бри Ван Де Камп из Отчаянных Домохозяек? Сегодня мы приготовим кое-что очень похожее для тех, кто обожает цитрусовые! 😎", - предлагает Эктор Хименес-Браво.

Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Яйцо – 1 шт.

• Сахар – 30 г

• Ванильный сахар – 8 г

• Йогурт – 150 г

• Мука – 140 г

• Разрыхлитель – 8 г

• Мандарины – 1 кг

Для карамели:

• Сахар – ¾ стакана

• Вода – 2 ст.л.

Сначала с помощью миксера судья "Мастер Шеф" приготовил тесто, смешав сахар, ванильный сахар, муку, йогурт, разрыхлитель и яйцо. Здесь не помешают кухонные весы, которыми вы точно отмеряете нужное количество ингредиентов.

На сковороде доводим сахар с водой до состояния карамели.

Мандарины, разделенные на дольки, выкладываем на дно формы. Как советует Хименес-Браво, лучше всего подойдут небольшие и сладкие мандаринки. При этом чем светлее цитрусовые, тем они кислее! Заливаем их сначала карамелью, затем тестом и отправляем пирог в духовку. Чтобы пирог готовился побыстрее, заранее нагрейте духовку до 180 градусов. Готовый пирог подаем перевернутым.

Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.

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