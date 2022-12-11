Напередодні артистка нарешті змогла розсекретити справжню мету свого візиту до Штатів, тому що до цього захід мав бути сюрпризом абсолютно для всіх. Виявилося, що українську співачку запросили заспівати легендарну пісню «Walk On» групи U2 разом із Hozier та Brandi Carlile на головній події року в Америці — 45th Annual Kennedy Center Honors.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала вже п'яту серію яскравих кадрів із поїздки та свого інтерв'ю американцям.

"Кожного року Kennedy Center Honor збирає велику кількість артистів, музикантів, акторів, політиків. Звісно, до цієї події прикута увага всіх важливих ЗМІ, а отже мені потрібно бути тут. Це був мій перший червоний хідник з початку повномасштабної війни росії проти України. Кожна деталь в образі – від сукні і до браслета, з останньої партії Азовсталі, привертали увагу", — розповіла співачка.

Артистка також зізналася, які важливі слова вона почула від лідера U2.

"Bono при зустрічі сказав мені, що якщо постійне нагадування про війну когось дратує, нам потрібно бути мудрішими та і бути більш вишуканими для нашої боротьби. Не втомлююсь дякувати!", — наголосила Джамала.

"Чарівно❤️", — написала в коментарях співачка Ольга Полякова.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.