Накануне артистка наконец-то смогла рассекретить настоящую цель своего визита в Штаты, потому что до этого мероприятие должно было быть сюрпризом абсолютно для всех. Оказалось, что украинскую певицу пригласили спеть легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile на главном событии года в Америке — 45th Annual Kennedy Center Honors.

В этот раз на своей странице в Instagram Джамала показала уже пятую серию ярких кадров из поездки и своего интервью американцам.

"Каждый год Kennedy Center Honor собирает большое количество артистов, музыкантов, актеров, политиков. Конечно, к этому событию приковано внимание всех важных СМИ, а значит мне нужно быть здесь. Это была моя первая красная дорожка с начала полномасштабной войны россии против Украины. Каждая деталь в образе – от платья до браслета, из последней партии Азовстали, привлекали внимание", — рассказала певица.

Артистка также призналась, какие важные слова она услышала от лидера U2.

"Bono при встрече сказал мне, что если постоянное напоминание о войне кого-то раздражает, нам нужно быть мудрее и быть более изысканными для нашей борьбы. Не устаю благодарить!", - подчеркнула Джамала.

"Волшебно❤️", - написала в комментариях певица Ольга Полякова.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.