Раніше Ірина Сопонару розповіла, що вона довго не була готова до заміжжя, але зараз нарешті відчуває, що готова стати дружиною і провести все життя з одним чоловіком. Обранець зірки – британець на ім'я Ріс. До речі, минулий бойфренд актриси теж був з Британії.

Своє кохання зірка "Квартал 95" зустріла в Києві ще півтора роки тому.

«Він на той момент жив в Києві рік і він дуже любить Україну. Він сюди переїхав, тому що він хотів переїхати. Я сама не розумію, чому так. Другий британець в моєму житті», - розповіла Ірина.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram зіркова білявка показала кумедне селфі з бойфрендом, зроблене на відпочинку в місті Тиват, Чорногорія. Хлопець у кадрі кривляється, а Сопонару його обіймає й хитро посміхається.

"На пам'ять", — скромно підписала світлину зірка "Жіночого кварталу".

Раніше акторка зізнавалася, що їхні стосунки розвивалися стрімко, й період букетів та побачень пари швидко трансформувався у проживанні на спільній території. Але зіграти весілля прямо зараз Ірина не хоче.

«Мені хочеться, щоб це було свято у повному розумінні цього слова. Щоб всі раділи і святкували. А не так що «Ой, дай Бог, щоб сирени не було», - розповідала Сопонару в інтерв’ю ЖВЛ.

Нагадаємо, зірка "Жіночого Кварталу" висловилася про виїзд Олега Винника за кордон.

Як повідомляла Politeka, Ірина Сопонару прокоментувала скандал із Максом Барських.

Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару вперше розповіла про чоловіка, за якого хоче заміж.