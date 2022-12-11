На своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розкрив свої секрети приготування традиційної української страви.

"«Вова, я дуже сумую за твоїм борщем!», - багато моїх друзів зізнаються, що за кордоном вони найбільше сумують за українським борщем. Який тепер є нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО! Я хочу розповісти вам усі мої секрети. За цим рецептом я готую борщ в моїх ресторанах, на приватних вечерях за кордоном, на офіційних заходах та вдома для рідних. Історія цього борщу бере початок з мого дитинства, а зараз вона увібрала в себе весь мій досвід", — пише Володимир Ярославський.

Для приготування борщу за рецептом зірки "Мастер Шеф" знадобляться такі інгредієнти:

-60г морква

-100г цибуля

-40г стебло селери

-30г перець болгарський

-50 рослинна олія

-240г буряк

-380г томати Пелаті (у власному соці)

-5г яблучний або винний оцей

-1500г (1800г) бульйону

-200г капуста білокачанна

-200г картопля

-200г квасоля відварена

-лавровий лист, сухий орегано, чорний та духмяний перці, трохи підкопченої паприки та перцю Чилі

-сіль

-20-25г цукор

-50г сало

-20г часник

-зелень петрушки та цибулі

-сметана

"Обов’язково заздалегідь готуємо насичений, смачний бульйон. Я готую на яловичих реберцях (ви можете експериментувати, обираючи м’ясо на свій смак). Нарізаю усі овочі вручну напівсоломкою, тобто за формою це пів сірника. Чому так? це для того, щоб борщ не був як каша і щоб коли ми їмо, овочі поміщалися у ложку і не бризкали навкруги червоними плямами", радить шеф-кухар.

Пательню ставимо на середній вогонь і злегка обсмажуємо моркву. Потім додаємо цибулю, підсмажуємо та кладемо стебло селери (можна і корінь, але його смажимо одразу з морквою). Далі додаємо болгарський перець, зменшуємо вогонь і ще трохи підсмажуємо все.

"Буряк смажу окремо на великій пательні або краще в низькому сотейнику на великому вогні з рослинною олією. Одразу увесь швидко підсмажую, десь хвилину, а потім додаю яблучний оцет і перемішую. Оцет виконує роль фіксатора кольору. До буряка поміщаю томати пелаті й тушкую вже на маленькому вогні, поки буряк не стане вже майже готовий, але буде ще пружним. За потреби додаю бульйон, щоб суміш не була дуже сухою", — пояснює Ярославський.

Капусту ріжемо теж напівсоломкою, краще з внутрішньої поверхні. Так вона буде дуже-дуже тоненька і швидко приготується.

"Сало просто подрібнюю з часником, можна у блендері. Ставлю на вогонь бульйон і додаю сіль, цукор, лавровий лист, сухий орегано, мелені духмяний та чорний перці, чилі та паприку, за бажанням і доводжу до кипіння. Додаю підсмажку з моркви та цибулі, чекаю закипання. Додаю картоплю, подрібнену кубиком 1/1см, і даємо закипіти. Тепер кладу буряк з томатами, відварену квасолю, перемішую й одразу додаю капусту", — розповідає "Мастер Шеф".

Оскільки він не любить запах вареної капусти, тому Володимир тоненько її ріже та додає останньою. Повільно доводимо борщ до початку кипіння, знімаємо з вогню та вкидаємо затірку (сало). Перемішуємо та доводимо до смаку, додаючи солі та цукру.

"Відставляю і люблю їсти вже за 15 хвилин, коли відчуваю усі овочі окремо. А моїй мамі найбільше смакує на другий день! ✨А тепер маленькі секрети:

-обожнюю додавати чорнослив

-Або у бульйон кидаю підкопчену суху полтавську грушу🥰

-Окрім часнику у сало можна дати ріпчастої цибулі 😋

-на піст готую борщ з кількою або сушеними грибами 😉", — додав Володимир Ярославський.

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

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