На своей странице в Instagram шеф-повар раскрыл свои секреты приготовления традиционного украинского блюда.

"Вова, я очень скучаю по твоему борщу!", - многие мои друзья признаются, что за границей они больше всего скучают по украинскому борщу. Который теперь является нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО! Я хочу рассказать вам все мои секреты. По этому рецепту я готовлю борщ в моих ресторанах, на частных ужинах за границей, на официальных мероприятиях и дома для родных. История этого борща берет начало с моего детства, а сейчас она вобрала в себя весь мой опыт", - пишет Владимир Ярославский.

Для приготовления борща по рецепту звезды "Мастер Шеф" понадобятся следующие ингредиенты:

-60г морковь

-100г лук

-40г стебель сельдерея

-30г перец болгарский

-50 растительное масло

-240г свекла

-380г томаты пелати (в собственном соке)

-1500г (1800г) бульона

-200г капуста белокочанная

-200г картофель

-200г фасоль отварная

-лавровый лист, сухой орегано, черный и ароматный перцы, немного подкопченной паприки и перца Чили

-соль

-20-20г петрушки и лука

-сметана

"Обязательно заранее готовим насыщенный, вкусный бульон. Я готовлю на говяжьих ребрышках (вы можете экспериментировать, выбирая мясо по своему вкусу). Нарезаю все овощи вручную полусоломкой, то есть по форме это пол спички. Почему так? это для того, чтобы борщ не был как каша и чтобы когда мы едим, овощи помещались в ложку и не брызгали вокруг красными пятнами", советует шеф-повар.

Сковороду ставим на средний огонь и слегка обжариваем морковь. Затем добавляем лук, поджариваем и кладем стебель сельдерея (можно и корень, но его жарим сразу с морковью). Далее добавляем болгарский перец, убавляем огонь и еще немного поджариваем все.

"Свеклу жарю отдельно на большой сковороде или лучше в низком сотейнике на большом огне с растительным маслом. Сразу всю быстро поджариваю, где-то минуту, а затем добавляю яблочный уксус и перемешиваю. Уксус выполняет роль фиксатора цвета. К свекле помещаю томаты пелати и тушу уже на маленьком огне, пока свекла не станет уже почти готовой, но будет еще упругой. При необходимости добавляю бульон, чтобы смесь не была слишком сухой", – объясняет Ярославский.

Капусту режем тоже полусоломкой, лучше с внутренней поверхности. Так она будет очень тонкая и быстро приготовится.

"Сало просто измельчаю с чесноком, можно в блендере. Ставлю на огонь бульон и добавляю соль, сахар, лавровый лист, сухой орегано, молотые душистый и черный перцы, чили и паприку по желанию и довожу до кипения. Добавляю поджарку из моркови и лука, жду закипания. Добавляю картофель, измельченный кубиком 1/1см, и даем закипеть. Теперь кладу свеклу с томатами, отварную фасоль, перемешиваю и сразу добавляю капусту", - рассказывает "Мастер Шеф".

Поскольку он не любит запах вареной капусты, Владимир тоненько ее режет и добавляет последней. Медленно доводим борщ до начала кипения, снимаем с огня и вбрасываем затирку (сало). Перемешиваем и доводим до вкуса, добавляя соли и сахар.

"Отставляю и люблю есть уже через 15 минут, когда чувствую все

овощи отдельно. А моей маме больше всего нравится на второй день!✨А теперь маленькие секреты:

-обожаю добавлять чернослив

-Или в бульон бросаю подкопченную сухую полтавскую грушу🥰 -Кроме чеснока в сало можно дать репчатый лук 😋

-на пост готовлю борщ с килькой или сушеными грибами.

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

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