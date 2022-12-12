Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанатів незвичайною фотосесією, скоривши серця навіть своїм колегам по цеху.

Так, на нових фотографіях Тарас приміряв кілька образів, показав своє рельєфне тіло з татуюваннями та приміряв на себе багато жіночих прикрас. Також уважні шанувальники помітили, що у актора нова зачіска – у нього коротка стрижка з пофарбованим у світлий відтінок волоссям.

У підписі до публікації Цимбалюк поділився своїми враженнями від цієї зйомки: "Творчі пошуки це завжди цікаво і неочікувано. І коли дівчата з @vintage_studio54 запропонували створити цю зйомку, я був трохи спантеличений. Бо чоловіки і жіночі прикраси - це завжди тонка межа. Але мій творчий розвиток завжди мене веде до чогось нового. Бред Пітт, Крістіан Бейл і ще десятки голлівудських зірок все життя мене надихають своєю об’ємною палітрою бачення творчості. А далі - все як в тумані… Але результат того вартий".

Шанувальники одразу почали коментувати нову публікацію артиста, а серди них і зіркові колеги Тараса. Так, Ольга Сумська написала: "Які круті образи для кіно! І де ці режисери та сюжети?". А актриса Ганна Кошмал залишила емодзі-вогники.

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