Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок", де здобула перемогу у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину подруги. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
А цього разу Оля показала себе перед дзеркалом, розповівши, що сталося.
"Я щойно зрозуміла, що забула", - написала Оля, звертаючись до фанатів.
Після цього зірка записала ще одну сторіс, повідомивши подробиці.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Негода обрушилася на Україну, синоптики попередили про небезпеку: "Вночі та вранці..."
Китай відгородився від Росії колючим дротом, кадри: названо причину
Був разом із батьком: за дуже загадкових обставин зник 12-річний Дамір
"Дякую, що ми разом": екс-дружина Потапа Горова здивувала несподіваним зізнанням про Дорофєєву
"Я забула спідню білизну", - написала Оля.
"Коротше, я забула концертну нижню білизну. І маю два варіанти: виступати в тій, що я є, чи без", - сказала Оля, пропонуючи фанатам допомогти їй з вибором.
Нагадаємо, кума Дзідзьо Цибульська розповіла секрет, як знайомитись із чоловіками
А ще Politeka повідомляла, що кума Дзідзьо Цибульська відповіла хейтерам, записавши звернення
Також Politeka писала, що кума Дзідзьо Цибульська розповіла про хворобу сина, без лікаря не обійшлося