Кума Дзідзьо Оля Цибульська потрапила у конфуз перед виступом, поділившись несподіваними кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Оля Цибульська - відома українська співачка, яка прославилася завдяки ще першій "Фабриці зірок", де здобула перемогу у 2007 році. Також зірка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми, з яким разом хрестила дитину подруги. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу Оля показала себе перед дзеркалом, розповівши, що сталося.

"Я щойно зрозуміла, що забула", - написала Оля, звертаючись до фанатів.

Після цього зірка записала ще одну сторіс, повідомивши подробиці.

"Я забула спідню білизну", - написала Оля.

"Коротше, я забула концертну нижню білизну. І маю два варіанти: виступати в тій, що я є, чи без", - сказала Оля, пропонуючи фанатам допомогти їй з вибором.

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