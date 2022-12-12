Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанатов необычной фотосессией, покорив сердца даже своим коллег по цеху.

Так, на новых фотографиях Тарас примерял несколько образов, показал свою рельефное тело с татуировками и примерял на себя много женских украшений. Также внимательные поклонники заметили, что у актера новая прическа – у него короткая стрижка с выкрашенными в светлый оттенок волосами.

В подписи к публикации Цымбалюк поделился своими впечатлениями от этой съемки: "Творческие поиски всегда интересно и неожиданно. И когда девушки предложили создать эту съемку, я был немного озадачен. Ведь мужчины и женские украшения – это всегда тонкая грань. Но мое творческое развитие всегда меня ведет к чему-то новому. Бред Питт, Кристиан Бэйл и еще десятки голливудских звезд всю жизнь меня вдохновляют своей объемной палитрой видения творчества. А дальше – все как в тумане… Но результат того стоит".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, а серди них и звездные коллеги Тараса. Так, Ольга сумская написала: "Какие крутые образы для кино! И где эти режиссеры и сюжеты?". А актриса Анна Кошмал оставила эмодзи-огоньки.

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