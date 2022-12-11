Як пише Politeka.net, Ірина Горова – відома українська продюсерка, яка тривалий час співпрацювала з Потапом після розлучення. А нещодавно Ірина заявила, що припиняє роботу із зіркою, пішовши таким чином від нього вдруге. Варто зазначити, що у Горової є син від Потапа – Андрій. Не забуває Ірина і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Горова показала, як проводить час із батьками та сином, поділившись теплими кадрами у своєму сторісі.

"Ось це доїхала додому, мене зустрічають. Андрюха .... Боже, як я скучила", - сказала зірка.

"Сім'я", - написала Ірина у публікації.

А до цього зірка показала, як грає з батьком у шахи.

"Пам'ятаю, як у дитинстві разом із батьком щовечора грали у шахи. А після того, щоб здобути перемогу, я із захопленням вивчала всі можливі стратегії гри за підручником…", - написала Ірина.

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