Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва показала, як її команда працює навіть під час блекауту.

Нещодавно артистка долучилася до проєкту Underbooks, який займається створенням аудіоверсій українських книг. Одна з книг, над озвучуванням якої зараз іде робота, — роман Катерини Липи "Слуги Яструба і Лілей: повернення".

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Даша Астаф'єва показала відео зі студії, в якому засвітила закулісся їхньої роботи. Команда працювала над записом навіть під час вимкнення світла. В кадрі відома українська журналістка та ведуча Тетяна Гончарова читає уривок із книги та паралельно встигає жартувати.

"В Underbooks народжується друга частина Катерини Липи - «Слуги Яструба і Лілей». Читає володарка мого сердця, сувора та незламна Тетяна Гончарова. Від усього серця дякую команді", — написала Астаф'єва під відео.

Українці в коментарях підтримали артистку та зацікавилися цим проєктом: "Процес запису аудіокниг неймовірно цікавий! Дякую, що дали змогу зазирнути за "куліси"😊", "Даша, люблю тебе і твої проекти ❤️🙌", "Дуже захоплююче", "Це фантастично🔥".

Раніше Даша вже радила шанувальникам ознайомитися з цією книгою. Доба Руїни надзвичайно складна для вивчення, але, за словами співачки, такий формат — дуже цікавий.

"А скільки тут незнаних мною слів. Коли читала - тішилася, коли озвучувала - смакувала кожне слово. Я не люблю рекомендувати книги, ми всі надто різні і смаки відповідно. Але в цьому випадку я тупочу ногами і кричу: читайте! Ми всі українці і ця книга не має пройти повз нас", — наголосила зірка.

Нагадаємо, що Астаф'єва позбавилася образу розкутої співачки і вразила новим захопленням.

Як повідомляла Politeka, Даша Астаф'єва відверто розповіла українцям про свою нову роботу.

Також Politeka писала, що Астаф'єва похвалилася романтичним відпочинком і без поїздок закордон.