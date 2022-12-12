Популярная украинская певица и модель Даша Астафьева показала, как ее команда работает даже во время блэкаута.

Недавно артистка присоединилась к проекту Underbooks, который занимается созданием аудиоверсий украинских книг. Одна из книг, над озвучиванием которой сейчас идет работа, - роман Екатерины Липы "Слуги Ястреба и Лилей: возвращение".

В этот раз на своей странице в Instagram Даша Астафьева показала видео из студии, в котором засветила закулисье их работы. Команда работала над записью даже при выключении света. В кадре известная украинская журналистка и ведущая Татьяна Гончарова читает отрывок из книги и параллельно успевает шутить.

"В Underbooks рождается вторая часть Екатерины Липы - «Слуги Ястреба и Лилей». Читает обладательница моего сердца, строгая и несгибаемая Татьяна Гончарова. От всего сердца спасибо команде", - написала Астафьева под видео .

Украинцы в комментариях поддержали артистку и заинтересовались этим проектом: "Процесс записи аудиокниг невероятно интересен! Спасибо, что позволили заглянуть за "кулисы"😊", "Даша, люблю тебя и твои проекты ❤️🙌", "Очень увлекательно", "Это фантастически🔥".

Ранее Даша уже советовала поклонникам ознакомиться с этой книгой. Времена Руины чрезвычайно сложны для изучения, но, по словам певицы, такой формат очень интересен.

"А сколько здесь незнакомых мне слов. Когда читала - радовалась, когда озвучивала - смаковала каждое слово. Я не люблю рекомендовать книги, мы все слишком разные и вкусы соответственно. Но в этом случае я топчу ногами и кричу: читайте! Мы все украинцы и эта книга не должна пройти мимо нас", - подчеркнула звезда.

Напомним, что Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок заграницу.