Минулого року зірка, яка в останньому сезоні шоу "Танці з зірками" замінила Тіну Кароль, вийшла заміж за свого коханого-бізнесмена на ім'я Алмаз. Її чоловік – непублічна особистість. Відомо, що бізнесмен казахського походження має мільйонні статки, і вже понад два роки Іванна разом із ним живе в Швейцарії.

Щороку в Україні в другу неділю грудня відзначають День благодійності і з цієї нагоди на своїй сторінці в Instagram Іванна Онуфрійчук зробила важливе оголошення.

"Нескінченність ♾️ добрих справ, які передаються з рук в руки по всьому світу — це не лише гасло мого фонду, а й мого життя💙Сьогодні в Україні відзначається день благодійності і я щиро рада бути причетною до такого свята😌Мама з малечку привчала нас з сестрами бути милосердними, небайдужими та допомагати тим, хто цього потребує. І так, рік за роком, благодійність ставала не чимось особливим, а звичною справою для нас", — пише ведуча.

Зірка розповіла, що все своє свідоме життя мріяла про власний фонд, і так сталося, що втілити цю мрію їй судилося саме в цьому році, коли у її країну прийшла війна. Онуфрійчук обрала напрямком роботи свого благодійного фонду підтримку та розвиток діток і матусь-переселенців з України.

"Для мене це щось дуже особливе і чуттєве❤️‍🩹Коли я роблю хорошу справу, то відчуваю неймовірне тепло всередині. Тож закликаю і вас долучатися до благодійних справ і дякую кожному, хто вже це робив та продовжує робити. У моєму оточенні ніколи не було байдужих людей, чому я дуже рада!", — додала Іванна.

Нагадаємо, Джамала після виходу нового міні-альбому "Поклик" поділилася радісною новиною.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, яка риса характеру його бісить найбільше.

Також Politeka писала, що Ольга Мартиновська з "Мастер Шеф" дала простий рецепт ідеальних сирників.