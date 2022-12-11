В прошлом году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за своего любимого-бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что бизнесмен казахского происхождения имеет миллионное состояние, и уже более двух лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

Каждый год в Украине во второе воскресенье декабря отмечают День благотворительности и по этому случаю на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук сделала важное объявление.

"Бесконечность ♾️ добрых дел, которые передаются из рук в руки по всему миру - это не только лозунг моего фонда, но и моей жизни 💙Сегодня в Украине отмечается день благотворительности и я искренне рада быть причастной к такому празднику 😌Мама с малых лет приучала нас с сестрами быть милосердными, неравнодушными и помогать нуждающимся. И так, год за годом, благотворительность становилась не чем-то особенным, а привычным делом для нас", — пишет ведущая.

Звезда рассказала, что всю свою сознательную жизнь мечтала о собственном фонде, и так случилось, что воплотить эту мечту ей суждено было именно в этом году, когда в ее страну пришла война. Онуфрийчук избрала направлением работы своего благотворительного фонда поддержку и развитие детей и мам-переселенцев из Украины.

"Для меня это что-то очень особенное и чувственное❤️‍🩹Когда я делаю хорошее дело, то чувствую невероятное тепло внутри. Поэтому призываю и вас приобщаться к благотворительным делам и благодарю каждого, кто уже это делал и продолжает делать. В моем окружении никогда не было безразличных людей, чему я очень рада!", - добавила Иванна.

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