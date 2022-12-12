Популярна українська журналістка та блогерка Раміна Есхакзай поділилася трагічною звісткою та звернулася до українців по допомогу.

На своїй сторінці в Instagram Раміна Есхакзай повідомила трагічні подробиці загибелі батька її подруги.

"Цей красень на фото - батько моєї подруги. На жаль, він зараз вже захищає нас з неба. Він воював на Запорізькому напрямку, де по ним з молодим бійцем почали працювати артилерією, по наводці ворожого дрона. Батько подруги закрив собою побратима, та стік кров'ю в окопі. Хлопця збирають по частинам. Ноги несли окремо, тіло окремо. Реабілітація займе роки", — розповіла ведуча.

Раміна додала, що вона разом із донькою загиблого героя Вікторією Орловою хотіла відрити збір на дрони для цієї бригади ще декілька місяців тому, коли батько був живий.

"Зараз ми робимо це з ще більшою люттю та мотивацією помсти. Запорізький напрямок дуже складний. Там полягло багато знайомих хлопців. Нам треба більше очей в небі. Потрібні залізні плашки. Ціна питання - 350.000 грн", — наголосила Есхакзай.

Додамо, Анатолій Маюк на позивний Знахар героїчно загинув ще в середині жовтня.

"Мій Тато, накривши собою побратима, зберіг йому життя💙💛Тату💔в моїх грудях вибухнула ракета і кожен осколок болить❤️‍🩹Пишаюсь тобою💔Тобою пишаються українці", — написала тоді його донька.

Нагадаємо, блогерка Есхакзай показала унікальні кадри з іще цілим літаком "Мрія".

Також Politeka писала, що Раміна Есхакзай вивела запроданку Ані Лорак на чисту воду і дала їй пораду.

Як Politeka повідомляла, Раміна Есхакзай після чергової трагедії розкрила правду українцям.