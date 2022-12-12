Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай поделилась трагическим известием и обратилась к украинцам за помощью.

На своей странице в Instagram Рамина Эсхакзай сообщила трагические подробности гибели отца ее подруги.

"Этот красавец на фото - отец моей подруги. К сожалению, он сейчас уже защищает нас с неба. Он воевал на Запорожском направлении, где по ним с молодым бойцом начали работать артиллерией, по наводке вражеского дрона. Отец подруги закрыл собой собрата, и истек кровью в окопе. Парня собирают по частям. Ноги несли отдельно, тело отдельно. Реабилитация займет годы", - рассказала ведущая.

Рамина добавила, что она вместе с дочерью погибшего героя Викторией Орловой хотела отрыть сбор на дроны для этой бригады еще несколько месяцев назад, когда отец был жив.

"Сейчас мы делаем это с еще большей яростью и мотивацией мести. Запорожское направление очень сложное. Там полегло много знакомых ребят. Нам нужно больше глаз в небе. Нужны железные плашки. Цена вопроса - 350.000 грн", - подчеркнула Эсхакзай.

Добавим, Анатолий Маюк с позывным Знахарь героически погиб еще в середине октября.

"Мой Папа, накрыв собой собрата, сохранил ему жизнь 💙💛Папа💔в моей груди взорвалась ракета и каждый осколок болит ❤️‍🩹 Горжусь тобой💔Тобой гордятся украинцы", - написала тогда его дочь.

Напомним, блогерша Эсхакзай показала уникальные кадры с еще целым самолетом "Мрія".

Также Politeka писала, что Рамина Эсхакзай вывела запроданку Ани Лорак на чистую воду и дала ей совет.

Как Politeka сообщала, Рамина Эсхакзай после очередной трагедии раскрыла правду украинцам.