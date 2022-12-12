Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала відео зі свого концерту та показала, що її вразило, коли несподівано вирубало світло у залі.

Як виявилось, Ліда давала благодійний концерт, на якому вперше виконувала свою нову пісню "З тобою". За словами артистки, вона встигла заспівати лише перший куплет і вперше приспівуючи, коли несподівано вирубала електрику в залі. Однак, її вразило те, що глядачі підхопили і почали наспівувати приспів лише один раз його почувши.

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію Ліди, засипаючи її компліментами: "Люблю такі ситуації! Вони показують чи справжній артист на сцені. Твоя енергетика просто божевільна", "Зірочка української сцени. Чекаємо на реліз!", "А світло ввімкнулося потім?", "Ну красуня!", "Краща", "Лідо, ви неймовірна. Бо справжній талант відчувається навіть у темряві", "Дуже красиво".

Нагадаємо, Зірка "Жіночого кварталу" Сопонару показала свого бойфренда-іноземця: рідкісне фото парочки.

Як повідомляла Politeka, Конфуз трапився з кумою Дзідзьо Цибульською перед виходом на сцену: "Забула нижнє...".

Також Politeka писала, що Екс-дружина Потапа після чергового розриву із зіркою показала найрідніших людей: фото.