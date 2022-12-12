Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео со своего концерта и показала, что ее поразило, когда неожиданно вырубило свет в зале.

Как оказалось, Лида давала благотворительный концерт, на которым впервые исполняла свою новую песню "З тобою". По словам артистки, она успела спеть только первый куплет и первый раз припев, когда неожиданно вырубило электричество в зале. Однако, ее поразило то, то зрители подхватили и начали напевать припев только один раз его услышав.

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию Лиды, засыпая ее комплиментами: "Люблю такие ситуации! Они показывают настоящий ли артист на сцене. Твоя энергетика просто безумная", "Звездочка украинской сцены. Ждем релиз!", "А свет включился потом?", "Ну красотка!", "Лучшая", "Лида, вы невероятная. Ибо настоящий талант чувствуется даже в темноте", "Очень красиво".

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