На своїй сторінці в Instagram артист опублікував несподівані кадри зі свого виступу. Святослав Вакарчук із гітарою в руках сів на стільчик перед пасажирами та зустрічальниками та виконав для них кілька пісень, серед яких і хіти гурту "Океан Ельзи", і знакові українські пісні - "Червона рута", "Ой чий то кінь стоїть" та інші.
"Київ. Центральний залізничний вокзал, Фортеця незламності. Місце, яке працює 24/7 і де люди чекають, зустрічаються, заряджають гаджети, є медпункт допомоги, а діти мають свою окрему ігрову кімнату, діти з деокупованих територій, діти вільної України. Згадав, як навесні був на вокзалі у Львові і тоді майже всі люди їхали за кордон. Сьогодні хтось зустрічає, нехай і на дуже коротких пару днів, свого Захисника, хтось їде додому до звільненого Херсону чи Ізюму, їдуть свої до своїх по країні, працюють, живуть. Бо вся наша Україна - це фортеця незламності", — наголосив музикант.
Святослав Вакарчук також додав, що завтра вирушає на Схід, де виступатиме для наших захисників.
Шанувальники в коментарях підтримали артиста: "Святославе, любов! Очі в очі - так і запалюються серця!❤️", "обожнюю вас, ваш талант, все буде Україна", "Простота завжди підкупає!".
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