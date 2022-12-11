На своей странице в Instagram артист опубликовал неожиданные кадры со своего выступления. Святослав Вакарчук с гитарой в руках сел на стульчик перед пассажирами и встречающими и исполнил для них несколько песен, среди которых и хиты группы "Океан Эльзы", и знаковые украинские песни - "Червона рута", "Ой чий то кінь стоїть" и другие.
"Киев. Центральный железнодорожный вокзал, Крепость несокрушимости. Место, которое работает 24/7 и где люди ждут, встречаются, заряжают гаджеты, есть медпункт помощи, а дети имеют свою отдельную игровую комнату, дети с деоккупированных территорий, дети свободной Украины. Вспомнил, как весной был на вокзале во Львове и тогда почти все люди ехали за границу. Сегодня кто-то встречает, пусть и на очень коротких пару дней, своего Защитника, кто-то едет домой в освобожденный Херсон или Изюм, едут свои к своим по стране, работают, живут. Потому что вся наша Украина - это крепость несокрушимости", - подчеркнул музыкант.
Святослав Вакарчук также добавил, что завтра отправляется на Восток, где будет выступать для наших защитников.
Поклонники в комментариях поддержали артиста: "Святослав, любовь! Глаза в глаза - так и загораются сердца!❤️", "обожаю вас, ваш талант, все будет Украина", "Простота всегда подкупает!".
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