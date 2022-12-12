Популярний український актор та зірка серіалу "Кріпосної" Тарас Цимбалюк, який нещодавно, через чотири роки шлюбу, розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненко, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист розбурхав фанаток гарячою фотосесією після душу.

Так, на нових фотографіях Тарас зображений у душовому спортзалі, який регулярно відвідує. Перед камерою він з'явився в одному лише білому рушнику, замотаному на поясі. При цьому можна розглянути його рельєфний торс. У підписі до публікації актор розповів про свій улюблений гель для душу, який тільки посилює відчуття після насиченого тренування.

"Виявляється, це дуже приємно, коли гель для душу кльово піниться (реально, більш насиченої піни не бачив) і має стійкий, нетривіальний запах. А ще цей італійський бренд має пристойну історію, яка почалася в 1932 році і спеціалізується на догляді за шкірою чоловіків "Окрім аромату гель містить у формулі полісахариди, що заспокоюють шкіру та сприяють її регенерації. Також гель містить гідролізовані білки, отримані з рису, пантенол та вітамін Е", - розповів Цимбалюк у підписі до фото.

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