Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который недавно, спустя четыре года брака, развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист взбудоражил фанаток горячей фотосессией после душа.

Так, на новых фотографиях Тарас запечатлен в душевой спортзала, который регулярно посещает. Перед камерой он появился в одном только белом полотенце, замотанном на поясе. При этом можно рассмотреть его рельефный торс. В подписи к публикации актер рассказал о своем любимом геле для душа, который только усиливает ощущения после насыщенной тренировки.

"Оказывается, это очень приятно, когда гель для душа клево пенится (реально, более насыщенной пены не видел) и имеет стойкий, нетривиальный запах. А еще этот итальянский бренд имеет приличную историю, которая началась в 1932 году и специализируется на уходе за кожей мужчин. Кроме аромата гель содержит в формуле полисахариды, успокаивающие кожу и способствующие ее регенерации. Также гель содержит гидролизованные белки, полученные из риса, пантенол и витамин Е", - рассказал Цымбалюк в подписи к фото.

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