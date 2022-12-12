Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар запропонував українцям приготувати калиту — традиційну українську випічку, яку готували перед Різдвом, на свято Андрія Первозваного.

Для тіста за рецептом Євгена Клопотенка знадобляться такі інгредієнти:

350 г борошна

200 мл молока 2,5%

1 яйце

50 г вершкового масла 82,5% (+20 г для змащування деко)

3 ст. л. соняшникової олії

3 ст. л. цукру

3 ст. л. меду

3 ст. л. маку

3 ст. л. волоських горіхів

3 ст. л. родзинок

1 ч. л. розпушувача

½ ч. л. солі

Для оформлення:

3 ст. л. маку

100 г волоських горіхів

6 ст. л. меду

Одразу увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Помийте 3 ст. л. родзинок і висушіть їх паперовим рушником.

В сотейник влийте 200 мл молока 2,5% та прогрійте до 70 градусів (коли з'явиться пара над поверхнею). Додайте в молоко ½ ч. л. солі, 50 г вершкового масла 82,5%, 3 ст. л. цукру та 3 ст. л. рідкого меду. Добре перемішайте віничком, щоб усі інгредієнти розтанули та об'єдналися.

Далі всипаємо 350 г борошна, 1 ч. л. розпушувача, вбиємо 1 яйце, вливаємо 3 ст. л. соняшникової олії та замішуємо липке тісто. Додайте 3 ст. л. волоських горіхів, 3 ст. л. родзинок, 3 ст. л. маку та добре вимісіть, щоб вони розподілилися по тісту.

"Деко для випічки застеліть пергаментним папером і змастіть 20 г вершкового масла. Сформуйте з тіста кілька дисків з отворами посередині за бажаним розміром і викладіть на деко. Або з цієї кількості тіста зробіть лише одну калиту. Після цього корж чи коржі посипте 3 ст. л. маку та прикрасьте 100 г горіхів", — радить зірка "Мастер Шеф".

Калита буде випікатися близько 25 хвилин за температури 180 градусів, але час приготування залежатиме від розміру коржа. Готовність перевіряйте дерев’яною шпажкою: на ній не повинно лишитися слідів тіста.

"Як тільки калита приготується, дістаньте з духовки та змастіть 6 ст. л. рідкого меду за допомогою кулінарного пензлика", — додав Євген Клопотенко.

Нагадаємо, Євген Клопотенко з "Мастер Шеф" взявся навчати українців здоровому харчуванню.

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