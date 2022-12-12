В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар предложил украинцам приготовить калиту — традиционную украинскую выпечку, которую готовили перед Рождеством, на праздник Андрея Первозванного.

Для теста по рецепту Евгения Клопотенко понадобятся следующие ингредиенты:

350 г муки

200 мл молока 2,5%

1 яйцо

50 г сливочного масла 82,5% (+20 г для смазки противеня)

3 ст. л. подсолнечного масла

3 ст. л. сахара

3 ст. л. меда

3 ст. л. мака

3 ст. л. грецких орехов

3 ст. л. изюма

1 ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

Для оформления:

3 ст. л. мака

100 г грецких орехов

6 ст. л. меда

Сразу включите духовку разогреваться до 180 градусов. Помойте 3 ст. л. изюма и высушите их бумажным полотенцем.

В сотейник влейте 200 мл молока 2,5% и прогрейте до 70 градусов (когда появится пар над поверхностью). Добавьте в молоко ½ ч. л. соли, 50 г сливочного масла 82,5%, 3 ст. л. сахара и 3 ст. л. жидкого меда. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы все ингредиенты растаяли и объединились.

Далее всыпаем 350 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, вбиваем 1 яйцо, вливаем 3 ст. л. подсолнечного масла и замешиваем липкое тесто. Добавьте 3 ст. л. грецких орехов, 3 ст. л. изюма, 3 ст. л. мака и хорошо вымесите, чтобы они распределились по тесту.

"Противень для выпечки застелите пергаментной бумагой и смажьте 20 г сливочного масла. Сформируйте из теста несколько дисков с отверстиями посередине по желаемому размеру и выложите на противень. Или из этого количества теста сделайте только одну калиту. После этого корж или коржи посыпьте 3 ст. л. .мака и украсьте 100 г орехов", - советует звезда "Мастер Шеф".

Калита будет выпекаться около 25 минут при температуре 180 градусов, но время приготовления будет зависеть от размера коржа. Готовность проверяйте деревянной шпажкой: на ней не должно остаться следов теста.

"Как только калита приготовится, достаньте из духовки и смажьте 6 ст. л жидкого меда с помощью кулинарной кисточки", - добавил Евгений Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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