Євген Кошовий та його дружина Ксенія виховують двох дочок. Їхній старшій дочці Варварі на початку цього року виповнилося 14 років. Дівчина з ранніх років дуже артистична та вже встигла засвітитися на телебаченні в шоу "Голос. Діти" та "Розсміши коміка", продемонструвавши талант до співу та своє почуття гумору.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Варя розмістила ефектні селфі, на яких максимально зблизька продемонстувала свій макіяж із яскравими губами та виразними стрілками, а також засвітила пірсинг носа.

З підписом до фото донька Кошового заморочуватися не стала, написавши просто: "я>>>>".

Друзі та шанувальники Варвари в коментарях засипали її компліментами: "Варя, ти вогонь баба😊‼️💋", "Варя красива дуже", "красуня👼🏼💋", "Топова", "прекрасна!🔥".

Додамо, певний час після вторгення рф Варвара Кошова разом із мамою та молодшою ​​сестрою Серафимою перебували у селі Кранево в Болгарії, але потім повернулася до Києва, де возз'єдналася зі своїм хлопцем, з яким почала зустрічатися ще до повномасштабної війни. Ім'я юнака донька зірки "Квартал 95" не називає, але іноді публікує кадри з ним та обмінюється коментарями до постів.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.