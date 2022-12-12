Евгений Кошевой и его супруга Ксения воспитывают двух дочерей. Их старшей дочери Варваре в начале этого года исполнилось 14 лет. Девушка с ранних лет очень артистичная и успела засветиться на телевидении в шоу "Голос. Дети" и "Рассмеши комика", продемонстрировав талант к пению и свое чувство юмора.
В этот раз на своей странице в Instagram Варя разместила эффектные селфи, на которых максимально вблизи продемонстрировала свой макияж с яркими губами и выразительными стрелками, а также засветила пирсинг носа.
С подписью к фото дочь Кошевого заморачиваться не стала, написав просто: "я >>>".
Друзья и поклонники Варвары в комментариях засыпали ее комплиментами: "Варя, ты огонь баба😊‼️💋", "Варя красивая очень", "красавица👼🏼💋", "Топовая", "прекрасная!🔥".
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Добавим, некоторое время после вторжения рф Варвара Кошевая вместе с мамой и младшей сестрой Серафимой находились в селе Кранево в Болгарии, но затем вернулась в Киев, где воссоединилась со своим парнем, с которым начала встречаться еще до полномасштабной войны. Имя юноши дочь звезды "Квартал 95" не называет, но иногда публикует кадры с ним и обменивается комментариями к постам.
Напомним, 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" показала их сыновей в патриотическом видео.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.