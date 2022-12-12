Марина виховує двох дітей від свого колишнього чоловіка боксера В'ячеслава Узелкова — сина Роберта та доньку Олівію.

Влітку Олівія відсвяткувала своє 10-річчя без мами, оскільки була в іншій країні. Зіркова матуся сумувала з цього приводу, але скоро возз'єдналася з дітьми. Тепер на своїй сторінці в Instagram тренерка часто ділиться з шанувальниками зворушливими родинними фото. Цього разу Марина Боржемська показала серію кумедних селфі з донечкою.

"Разом подолаємо все❤️", — написала під світлинами зірка "Зважені та щасливі".

Шанувальники в коментарях підтримали тренерку та засипали їх із донечкою компліментами: "Обожнюю вас, дівчатка!!😍", "Ви чарівні, Марино, і дітки у Вас прекрасні 🤗❤️", "Так, Мариночко, ми все подолаємо разом, ми сильні! Все буде Україна!", "Які гарні дівчатка", "Красунечки, а Олівка так міняється, дорослішає".

Відзначимо, раніше Марина Боржемська розповіла, як складаються її стосунки з колишнім чоловіком В'ячеславом Узелковим. За кілька днів після вторгнення рф в Україну екс-подружжю вперше з часів розлучення у 2018 році вдалося спокійно поговорити, але перемир'я тривало не довго. Марина заявила, що потім Узелков почав її переслідувати своїми смс-повідомленнями з погрозами.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська розповіла, як діти прийняли її нового коханого.