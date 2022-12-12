Марина воспитывает двоих детей от своего бывшего мужа боксера Вячеслава Узелкова – сына Роберта и дочь Оливию.

Летом Оливия отметила свое 10-летие без мамы, поскольку была в другой стране. Звездная мамочка грустила по этому поводу, но вскоре воссоединилась с детьми. Теперь на своей странице в Instagram тренер часто делится с поклонниками трогательными семейными фото. В этот раз Марина Боржемская показала серию забавных селфи с дочкой.

"Вместе преодолеем все ❤️", - написала под фотографиями звезда "Зважені та щасливі".

Поклонники в комментариях поддержали тренера и засыпали их с дочерью комплиментами: "Обожаю вас, девочки!!😍", "Вы очаровательны, Марина, и детки у Вас прекрасные 🤗❤️", "Да, Мариночка, мы все преодолеем вместе, мы сильные! Все будет Украина!", "Какие красивые девочки", "Красоточки, а Оливка так меняется, взрослеет".

Отметим, ранее Марина Боржемская рассказала, как складываются ее отношения с бывшим мужем Вячеславом Узелковым. Через несколько дней после вторжения рф в Украину экс-супругам впервые со времен развода в 2018 году удалось спокойно поговорить, но перемирие длилось не долго. Марина заявила, что потом Узелков начал ее преследовать своими смс-сообщениями с угрозами.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская рассказала, как дети приняли нового любимого.