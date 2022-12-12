Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Світлана Тарабарова, яка зараз вагітна втретє, поділилася милими кадрами, на яких разом із двома дітьми прикрашала новорічну ялинку. Відео знаменитість показала на своїй сторінці в Інстаграм.

Виконавиця Світлана Тарабарова поділилася відео із сином та донькою та показала, як вони готуються до майбутніх свят та вбирають зелену красуню.

Першим допомагати виконавиці зголосився її син Іван. Хлопчик із радістю заліз на сходи, а повісити іграшки на ялинку та гірлянду, доки його сестричка Марія спала.

"Завдяки ЗСУ та дітям і ми з дітьми будемо радітимемо магії Різдва вдома ", — підписала відео знаменитість.

Користувачі мережі під милим відео Світлани Тарабарової залишили для неї компліменти. Крім того, багато хто не залишив без уваги наряджену ялинку та сина артиски: "Яка ж Ви незвичайна!", "Ялинка прекрасна", "Як швидко росте малюк", "Ви дуже справжня і щира".

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.