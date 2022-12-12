Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Тарабарова, которая сейчас беременна в третий раз, поделилась милыми кадрами, на которых вместе с двумя детьми украшала новогоднюю елку. Видео знаменитость показала на своей странице в Инстаграм.
Исполнительница Светлана Тарабарова поделилась видео с сыном и дочерью и показала, как они готовятся к предстоящим праздникам и наряжают зеленую красавицу.
Первым помогать исполнительнице вызвался ее сын Иван. Мальчик с радостью залез на лестницу, а повесить игрушки на елку и гирлянду, пока его сестренка Мария спала.
"Благодаря ВСУ и детям и мы будем с детьми радоваться магии Рождества дома", — подписала видео знаменитость.
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Пользователи сети, под милым видео Светланы Тарабаровой, оставили для нее комплименты. Кроме того, многие не оставили без внимания наряженную елку и сына артиски: "Какая же Вы необыкновенная!", "Ёлка прекрасна", "Как быстро растет малыш", "Вы очень настоящая и искренная".
Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.
Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.
Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.