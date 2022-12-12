Как сообщает Politeka.net, украинская певица Светлана Тарабарова, которая сейчас беременна в третий раз, поделилась милыми кадрами, на которых вместе с двумя детьми украшала новогоднюю елку. Видео знаменитость показала на своей странице в Инстаграм.

Исполнительница Светлана Тарабарова поделилась видео с сыном и дочерью и показала, как они готовятся к предстоящим праздникам и наряжают зеленую красавицу.

Первым помогать исполнительнице вызвался ее сын Иван. Мальчик с радостью залез на лестницу, а повесить игрушки на елку и гирлянду, пока его сестренка Мария спала.

"Благодаря ВСУ и детям и мы будем с детьми радоваться магии Рождества дома", — подписала видео знаменитость.

Пользователи сети, под милым видео Светланы Тарабаровой, оставили для нее комплименты. Кроме того, многие не оставили без внимания наряженную елку и сына артиски: "Какая же Вы необыкновенная!", "Ёлка прекрасна", "Как быстро растет малыш", "Вы очень настоящая и искренная".

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.