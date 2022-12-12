Популярний український виконавець, знаменитий співак та фронтмен гурту «Океан Ельзи» продовжує низку своїх концертів, влаштованих на підтримку українців. Також не забуває артист підтримувати ЗСУ та міста, які все ще перебувають в окупації.
«Мелітополь, підтримка для тебе! Вірю, що скоро зустрінемося, незламні наші люди 💙💛» - поділився Вакарчук під новим кадром. На артисті можна помітити патріотичну футболку з назвою українського міста.
Зазначимо, з самого 24 лютого мелітопольці продовжують чинити сильний опір російським злочинцям.
«Мелітополь, тримайтеся милі ❤; ❤️Вірю в Енергодарі також💙; Слава Україні 🔥; Наша підтримка!; Слава Україні; Святослав Вакарчук ❤️😍 найкращий ❤️😍 та красивий😍🇺🇦💙; Справжній, сміливий, незламний. Дякую за підтримку!" - відповідають у мережі.
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Також раніше на своїй сторінці у Instagram артист опублікував несподівані кадри зі свого виступу.
Святослав Вакарчук із гітарою в руках сів на стільчик перед пасажирами та зустрічаючими та виконав для них кілька пісень, серед яких і хіти гурту "Океан Ельзи", і знакові українські пісні - "Червона рута", "Ой чий то кінь стоїть" та інші.
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