Популярный украинский исполнитель, знаменитый певец и фронтмен группы «Океан Эльзы» продолжает череду своих концертов, устроенных в поддержку украинцев. Также не забывает артист поддерживать ВСУ и города, которые все еще находятся в оккупации.
«Мелитополь, поддержка для тебя! Верю, что скоро встретимся, несокрушимые наши люди💙💛» - поделился Вакарчук под новым кадром. На самом артисте можно заметить патриотичную футболку с названием украинского города.
Отметим, с самого 24-го февраля мелитопольцы продолжают оказывать сильное сопротивление русским преступникам.
«Мелитополь, держитесь милые ❤; ❤️Верю в Энергодаре также💙; Слава Украине 🔥; Наша поддержка!; Слава Украине; Святослав Вакарчук ❤️😍 лучший ❤️😍 и красивый😍🇺🇦💙; Настоящий, смелый, несломленный. Спасибо за поддержку!» - отвечают в сети.
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Также ранее на своей странице в Instagram артист опубликовал неожиданные кадры со своего выступления.
Святослав Вакарчук с гитарой в руках сел на стульчик перед пассажирами и встречающими и исполнил для них несколько песен, среди которых и хиты группы "Океан Эльзы", и знаковые украинские песни - "Червона рута", "Ой чий то кінь стоїть" и другие.
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