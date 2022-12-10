Новый альбом Джамалы — трогательная, очень нежная и гармоничная работа, в которой много слов о любви и взаимоподдержке.

Как сообщает Politeka.net, победительница "Евровидения-2016" и украинская певица Джамала несколько месяцев назад представила свой новый мини-альбом "Поклик". На своей странице в блоге Инстаграм знаменитость поделилась приятной новостью о песнях, которые вошли в этот мини-альбом.

В частности, с сегодняшнего дня мини-альбом "Поклик" появился на официальном YouTube-канале.

"Очень рада, что мы с командой восстановили его. Это ценный для меня момент. Могу снова визуализировать свое творчество, делиться с вами тем, как я вижу свои песни. Как артистке – для меня важно, чтобы вы не только слышали, но и видели историю, которую я закладываю в музыку…", — отметила певица.

Стоит отметить, что новый альбом Джамалы — трогательная, очень нежная и гармоничная работа, в которой много слов о любви и взаимоподдержке, доме и семье. Так что и презентация альбома получилась эмоциональной.

В комментариях пользователи сети обрадовались этому и написали несколько комплиментов для артистки: "Лучший альбом, все песни прямо в сердце", "Куколка", "Поекрасная новость, могу поздравить".

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.