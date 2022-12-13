Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри з відпочинку та вразила своїми формами.

Так, на одній із фотографій Анна знята, стоячи в готельному номері, вона знімає себе у дзеркало. Перед камерою дівчина з'явилася в спокусливому мереживному комплекті білизни яскравого блакитного відтінку, який підкреслив струнку фігуру та довгі ноги. Її волосся заплетені в афрокосички, які вона зробила на відпочинку в Домінікані, а на обличчі – легкий макіяж.

На другому знімку Богдан показала себе вже на прогулянці біля готелю, тут на ній інше вбрання. Як бачимо, для пляжної прогулянки дівчина одягла рожевий купальник, поверх якого накинула сітчасту майку. Волосся, як і раніше, в афросичках, а на обличчі вже модні сонцезахисні окуляри і серйозний вираз.

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