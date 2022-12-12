Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка нещодавно відновила зйомки свого тревел-шоу та їздить українськими містами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала миле відео, на якому показала теплу зустріч за кордоном.

Як видно, Леся гуляє засніженим містом та зустрічає натовп українців, з якими відповідно вітається словами "Слава Україні". Телезірка не вказала, що за місто, але уточнила, що за кордоном. Судячи з кадрів, зустріч пройшла в дуже теплій атмосфері, Леся багато фотографувалася, спілкувалася та обіймалася.

У підписі до публікації Нікітюк написала:

"Українці за кордоном – це одна родина". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки: "Як це круто і щиро. Теж хочу обійнятися з вами", "Леся, ви не уявляєте, як це важливо, важливо для нас – українок, які змушені жити в чужій країні", "Хочеться більше таких зустрічей", "Плачу, дуже чуттєве відео, про нас усіх", "Леся, ти кохання", "Леся, ви гарна душею! Ви найкраща!", "Наша улюбленка! Ми дуже сумуємо", "Леся, ви супер! Ваш позитив відчувається через екран.

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