Відомий бізнесмен та колишній чоловік Ані Лорак розповів, чому він залишився жити в Україні навіть під час війни.

Колишній чоловік відомої співачки з українським корінням Ані Лорак, турків за національністю Мурат Налчаджіоглу опублікував у своєму Instagram відео, в якому відповів на запитання, чому він залишається жити та працювати в Україні.

На відміну від своєї популярної екс-дружини Ані Лорак, яка навіть з повномасштабною війною не припинила діяльність у Росії та мовчить про те, що відбувається, Мурат заявив, що любить Україну і не збирається тікати з країни за перших же труднощів.

"Дуже багато людей запитують мене, і близькі люди, і родичі, друзі. Я їм відповідаю: а де я маю бути? Є у нас слова в нашій національності, у нашій релігії з приводу, де ти мусиш бути. У нас кажуть так: твоя Батьківщина – де ти народився, де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною і живеш по-чесному… Я почуваюся тут такою людиною… Це не тому, що мене всі знають тут, чи я чимось займаюся тут, а тому, що я люблю цю країну. Тому я тут", - відповів Мурат.

Українці у коментарях до відео висловили свою подяку екс-чоловіку Лорак за його позицію та допомогу.

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